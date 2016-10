Weekend Golf fixtures

By LARRY NGALA

Nation.co.ke gives you a list of golf fixtures for this weekend:

At Ruiru

Saturday: KRA golf tournament; First tee 7:00 P N Mburu, J Njenga, D K Mbugua, M Nyaga ; 7:10 J N Wanyoike, C Kariuki, K Muchiri, S Mokaya ;7:20 R T Kamau, E Waithaka, S Kingara, G Ndungu ;7:30 F Nzwili, D Maina, J Mukono, K Kimani ; 8:00 J Orora, F Mwaura, B Nyamongo, A K Ndungu ; 8:10 C Kiai, N Kurgat, D Ndungu, M Mureithi ; 9:00 M Karanja, P Waweru, P Kigwe, M Kirui ; 9:10 Thika x4 ;9:20 Waweru x4 ;9:30 Railways x4 ;

10:00: Jimm K, C Andrea, N Mukuria, J Komen ;10:10 J Osoro, A Moora, F Munyua, J Wairagu 10:20 C Kibet, P Karare, A Rob, P Karani ; 11:00 P Mbatia, S Muraguri, G Muraguri, P Richu ; 11:10 R Langat, D Tanui, B Ogwaya, A Mwangi ;11:20 M Orioro, N Wambugu, A Obama,F Mburu ;11:30 P Murumba, N Mwaura, L Njuguna, P Mungai ; 11:40 R Kithuka, Brig Mohmed, J Mwangi,

F Kirika ; 12:00 S Ndiragu, A Ngechu, M Maina, J G Mwaura;

12:10 D Mwangi, E Runo, E Karanja, N Kithae, 12:20 Dr Githae, M Muiru, G Kiyai, J Kabutha ; 1:00 S Ndungu, O Kozue, M Kanene, G Kariuki ;Tenth Tee 8:00 Fr Kamau, R Kiai, J Ndome, E Njau ; 8:10 Kiambu x4 ; 8:20 Airforce x4 ; 830 T Mwaura, M Chege, C Agengo, W Rugu ;9:00 D K Lagat, A Kibet, P Mwaura, S Waititu ;9:10 A Kihara, M Muthoni, W Kamau, I Nguku ;9:20 D Maina, J Kinga, M Knyeria, I Githinji ; 9:40 T Wainaina, S Nyokabi, N Kimani, S Kanyora ;

10:00 J Kihara, M Nduati , G Mugo, H Mwaura ;10:10 P Waibochi, P Rugu,J Githunguri, S Gatere; 10:20 Gen Karanja, J Gathumbi, E Thoronjo, N Gitau ; 11:00 G Gakima, L Gathungu, N Muhoho, S Mwangi ; 11:10 R Bwoma, B Bisonga, A Mugokamani, P Mararo ;11:20 S Kahiu, J Mugo, C Mwikali, J Mahero ; 11:30 KAM X4 ; 11:40 Railways x4;

12:00 P Mungai, A Karanja, W kinyua, Rev Karanja ;12:10 P Mutegi, F Goco, V Gaitho;

In Ndumberi

Saturday; KGU golf day; 7:30 P.K. Mwaura, J. W. Njangiru, L.K Thindiu, G.K. Mwaura; 8:00;P.K Kahuho (s), J.G Mariuko,

P.N Wakangu, J.N Kinuthia 8:30 J.K. Kinuthia, J.N. Kianduma, G. Mwangi, J.K. Njenga; 9:00 J.K. Biriri, E.M. Njoroge(l), K. Karugo,

J.N. Mwaura; 9:30 J.G. Mariuko, B.N. Munji, J.K. Kuria, M.M. Warui; 10:00 S.W. Kinuthia, C. Mwaura, P.K. Miringu, B.M. Mbuthia, 10:30 M. Moko, P. Mungai, M.K. Karanu; 11:00 M. Karanga, M. Ngene, S. Kiaro, P.Gichira; 11.30 A.M Njoroge, J.R Karenge,

J.G. Mwangi; 11:40 K.K. Nyokabi, P. Nyongesa, M.K. Njuguna Post Entry to the starter.

At Railways

Saturday: September Mug Sponsored By Mr. Paul Semenye; 7.00 S. K Gichomo, G. Mokaya, N. Njuguna, S. Mbugua; 7.08 P.Mangiti, G. Felix, T.G Mundia, J. Gikunda; 7.16 J. Kombo, J. Ngutui, M. Karanja, J. Mwai; 7.24 J. Gitau, Ano, Ano, Ano; 7.32 L. Gatungu, Ano, Ano, Ano; 7.48 F. Kimanzi, Ano, Nao, Ano; 7.56 P.E; 8.04 G.S Padam, K.S Padam, Ano, Ano; 8.12 K. Gachoka x 4; 8.20 Sponsor x 4;

8.28 J.W Kung’u, P.J.G Karanja, Ano, Ano;

8.36 A. Minocha, S. Mastermet, Ano, Ano; 11.00 K. Kanyaura, W. Moturi, M. Githu,

F. Kung’u; 11.08 Wisuve, S. Nick, S. Jeff, M. Fred; 11.16 Golpark x 4; 11.24 O, Githinji, A. Miheso, M. Nderi, A. Rogo;

11.32 M. Kariuki x 4; 11.40 N. Njuguna, Dr. Gachunu, P.G Kangaru, W.Karume; 11.48 E. Kithimba, G.M Mate, A. Mwanzi,

A. Mwaura; 11.56 Haco Tiger Brands x 4; 12.04 Captain x 4; 12.12 S. Gikandi x 4; 12.20 D. Chebitwey, T. Njuguna, H. Kiarie,

K. Mburu; 12.28 Sponsor x 4;

12.36 Chairman x 4; 12.44 S. Njoroge, S. Karemu, W. Onyino, J. Mandavia; 12.52 S. Onyango,

L. Otieno, P.N Kamani, E. Kamau; 13.00 S. Onyambu, Ano, Ano, Ano; 13.08 E.G Runo, D. Muthusi, Ano, Ano; 13.16 P.E; 13.24 P.E;13.32 G. Karanja, T. Muchina, Ano, Ano;

In Kiambu

Saturday; September Monthly Mug ; 7:36 M. Gachugi, G.K Muthua, M.Njeru, R. Ngui,; 7:44 M. Karanga, S. Kiaro, M. Ngene, Ano;

7:52 F. Gichomo, B.S Shah, P. Mbatia, V. Johan; 8:00 S. Wangai, O. Gathara, W. Muguima, C. Mugo; 8:08 P.H. Waweru, E. Mugo,

R. Gichuki, Ano; 8:16 J.N. Mburu, P.G. Kahuthu, J. Kangethe, Ano; 8:24 J.K Biriri x 4; 8:32 G.G Waburi, J. Kibugi, Eng. Kamunge,

M. Nganga; 8:40 J.R Njenga, J.K Muchai, S. Kiarie, D. Wainaina;8:48 P.E x 4; 8:56 P.E x 4; 9:04 J. Ngure, P. Waweru, D.K. Muthua,

P. Kamau; P.M: 11:36 M. Mwaura, P.Mworia, A. Ngunu, Ano; 11:44 E.N Chege, S.N Gitau, G. Gichuki, Ano; 11:52 M. Rwambo,

D. Mukuria, Ano, Ano;

12:00 DR. P Murumba, S. Muriu, P. Kamugi, Ano; 12:08 J. Ndegwa, M. Karago, Ano, Ano; 12:16 J. Njoroge x 4; 12:24 S.Mburu, G.Njihia, Ano, Ano; 12:32 S.K Macharia, C.G Wanjohi, M.K Wanjohi, D. Ndirangu; 12:40 F. Nyaga, K. Mwaura,

S. Muikia, Ano; 12:48 P.E. x 4; 12:56 J. Gitau, K. Njuguna, N. Njoroge, Ano;

In Nyali

Saturday: Communications Authority of Kenya Golf Day; First tee; 7:20 Oyaro Y, Gathuri P, Gakuo G.N, Stokes S; 7;30 Molu A,

Khaku M, Bonano G, Kaveke R; 7:40 Lessons M, Essa M.A, Karanja G, De Silva R; 7:50 Githinji M, Kariuki M, Oluoch J, Swatton P;

8:00 McClanahan T, Dhutia S, Kamau J, Odoo T; 8:10 Mola A, Kaguta W, Gachihi P, Nicholls L; 8:20 Odoo C, Perera R, Olwero T(S) , Barnsley P; 8:30 Ngundi V(S), Chebitwey D(G), Murimi J, Bajaber T; Tenth Tee;

7:20 Patel A, Bharat C, Grimwood U; 7:30 Semenye P.P., Riley J, Shiahale N(S), Amran A(S); 7:40 Middleton J, Eliatamby S, Hirani S,Gatundu M(S); 7:50 Warrior N, Kiondo R(S), Kirwa P(G), Sheikh R; 8:00 Njuguna G.M, Mwashuma V, Jennings T, Gudka S;

8:10 Kimanthi P, Gerber B, Kiarie S, Wahome And; 8:20 Barnsley C, Gudka K, Emmott B, Barnard P; 8:30 Mutheu R(G), Muthoni S(G), Nganga W, Wanyama N; First Tee; P.M.

12:00 Kiplangat P(S), Shikely S.R, Hassan I(G), Mugure H; 12:10 Maina P, Wambugu S, Kirui J(S), Venessa P; 12:20 Alibhai R, Katemboh N, Tharao J, Wahome A; 12:30 Kaburu J.S, Butt K, Kukubo P(S), Ngunjiri D; 12:40 Stokes J, Krijnen P, Patel A, Samji S;

12:50 Miano E, Kamau F, Sheikh A, Samji A; 13:00 De Silva T, Sasan D, Mureithi B, Gachoka G; 13:10 Dhutia V, Dainty A, Ngunje K, Gudka S.G.; 13:20 Muchai L, Mbua M, Kikuvi A, Wahome J; 13:30 Muindi K, Singh G, Githinji G, Wahome M; 13:40 Khaku G,



Devani R, Munyao P, Gichungu M; 13:50 Mughal A, Makau D, Nyongesa E, Munyao G.N; 14:00 Gituku G(S), Itemere S(S),

Gitumbi W, Bosire K(S); Tenth Tee; P.M. 12:10 Maugo S(G), Wanyama T, Sagoo H, Ooko D; 12:20 Ikana F(G), Njeru J(S),

Khagram R, Mariga M; 12:30 Kariuki Gen, Davis S, Macharia P, Hassan H(G); 12:40 Huka G(S), Omo J(S), Warui G, Kandie J(S);

12:50 Henson N, Mbarathi S, Ngeera E, Krijnen L; 13:00 Saeed M, Maiyo P, Mungatia A, Jamal Alyssa; 13:10 Jayasinghe N,

Wamunyua J, Warui W, Masai J; 13:20 Ranpura V, Naqvi Q, Shah N, Walli H; 13:30 Sheikh I, Jamal A, Mwangi M, Karimi F;

13:40 Simiyu B, Talwar S, Sanghavi M, Ibua E; 13:50 Lanxe K,Hamada S, Shah R, Khanna U; 14:00 Smith J, Dhanji Aa, Marshall I,

Elms J.

In Thika

Friday; Lions Club of Thika -Kilimambogo Charity Golf; 9:00 Eng J Muthumbi, D K Mwangi, M Kimathi, J Kungu; 9:10 B Morjaria,

K Nderitu, M Kamau, W Mugo; 9:20 H Karanja, Dr I Charagu, Prof Ikenye, PE; 9:30 M Ruo, G Hiuhu, J Kimathi PE; 10:00 J Mathai x4;

10:10 M Kirika, L Ngamau, D Wainaina; 10:20 PEx4; 10:30 B Mahui, W Gathuri, C Wachira, Dr Mararo; 11:00 S G Njunu, W Njenga,

J Njoroge, R E Kungu; 11:10 Mathenge T, M Gatonye, Dr Mwihia, PE;

11:20 S Ndungu, Maj D Nganga, K Kiarie, M Kabando; 11:30, J Karue, Eng Ndumia, P N Mburu, B Mugambi; 11:40 Eng Njui, P Gakuo,

Dr Ndungu; 11:50 PEx4; 12:00 PEx4; 12:10 Lions Club x4; 12:20 S C Muiruri x4; 12:30 A Kabucho x4; 12:40 P Karingu, K Njenga,

PEx2; 12:50 PEx2, Eng Kanyugi, M Rwambo; 13:00 J M Ndungu, J Gachomba, C Ngunjiri, N Njau;

Saturday; Combined Mug & Medal Sponsored by P Kanyugi; 7:00 J Waithaka, P Karare, K Nderitu, B Mahui; 7:10 J M Kanyi,

S Ndungu, S P Gachanja, F Githiori; 7:20 W Gathuri, C Wachira, M Njuguna, M Kariuki; 7:30 Prof Ikenye, M Waweru, S G Njuguna,

W Kariuki; 7:40 J N Waweru, D Matano, L Kinyua, P Kigwe; 7:50 B Koyier, M Mureithi, A Gitonga, D Ndungu; 8:00 M Kubai,

W Murwayi, R Kiai, PE; 8:10 C Kiai, J K Maigua, J Murithi, F Kiragu; 8:20 PEx2 M Kabando, M Muthee; 8:30 E Rugo, M Mburu,

A Nyaga, J Waruhiu; 8:40 R Barton, D Mwangi, M Nyaga, PE; 8:50 PEx4; 9:00 PEx4; 11:00 R Kibisu, S G Njunu, W Burugu,G Ngamau;

11:10 J Kariuki, J Mutahi, Z Muigai, E Chege; 11:20 N Maadili, G N Kimani, J N Mwaura, M Kamau; 11:30 E Gakungu, A Wairimi,

K Kiarie, P Nduati; 11:40 S G Maitho, J Thiga, J M Karanja, S K Njuguna; 11:50 Dr A Karanja, N Njoroge, L Gachire, P E;

12:00 P Mionki, W Mugho, PEx2; 12:10 E N Ndungu, A Muchoki, C Kuria, N Njuguna; 12:20 P Mburugu, Dr P Murumba,

Prof S P Nganga, PE; 12:30 T Mararo, J Mungai, G Kamau, Capt Kihara; 12:40 N Nganga, C Mwenda, B Mutua, M Wainaina;

12:50 S K Njuguna, M D Patel, P Kingori, A Kabucho; 13:00 S M Patel, Dr I Charagu, R Ikenye, A Kuria; 13:10 J K Mbugua,

P Wainaina, D T Mathenge, P Mungai; 13:20 D M Karuma, J Wakimani, Eng K Chege, PE; 13:30 Shanket S, Kalpesh S, Sudhir S;

At Muthaiga

Saturday; Lady Captain’s Prize – Nolly Patel Sponsored by Wilex; First Tee; 7.16 Macharia S, Kigwe M, Bhabra S, Mkok R;

7.25 Koome D, Njukia E, Kamandu L, Wainaina M; 7.32 Mwaniki A, Parmley J, Maingi M, Wanjiru A; 7.40 Wangethi L, Sennik V, Fox

F, Gakiria G; 7.48 Brackenridge G, Andersen C, Ngina P, Gachaga P; 7.56 Wood J M, Mwai M, Patel A, Furrer S; 8.04 Kapila S, Obath

T, Kagwe R, Guenther I; 8.12 Kithu R, Andersen Y, Gachaga J, Mbathi S; 8.20 Rajani R, Somaia L, Kimeria G, Kariuki K;

8.28 Shah Ajay, Sanghrajka P, Raval R, Bhanji I; 8.36 Raghwani D, Gorasia D, Gitonga J, Devji J; First Tee pm 11.30 Wokabi G,

Maina F W, Gidoomal N, Waweru J; 11.38 Kapila M, Muhinga L, Mugo N, Wambugu M; 11.46 Nzibo J B, Njeru R, Kanyora S,

Kariuki J; 11.54 O’connor D, Koome R, Maina L, Muhinja R; 12.02 Kariuki N, Ndungu N, Njagi O, Patel Sonia; 12.10 Njoroge J, Liu S,

Rima Patel, Ano; 12.18 Sodi T, Thethy H, Bhabra R S, Thethy C; 12.26 Patel S, Ganatra A, Patel Sachin, Shah Ashish; 12.34 Patel Neal, Patel S, Patel U, Shah A; 12.42 S.Niral, Dodhia A, Riyat M S, Desouza S; 12.50 Patel B S, Kagio N, Vohora A, Chaudry F;

12.58 Stanbic x 4; 1.06 Dhall K, Rajani U, Dhall G, Sodi A; 1.14 Karo S, Kibugu K, Munyi P, Mwirigi D; 1.22 Mahihu W, Nguru W,

Wambugu G G, Johan M; 1.30 Kinyua E x 4; 1.38 Charles Gitahi x 4; Tenth Tee am 7.16 Duba A, Gichimbiri L, Magre N, Nyakio A;

7.24 Nyaga A, Rugu W, Njeri N, Shah Salina; 7.32 Gilruth W, Kimbo P, Gikunda J, Kerubo C; 7.40 Kimani F, Gathii N, Mbataru M,

Mutahi A; 7.48 Soy B, Delouse E, Maina E, Kabuga M; 7.56 Sequeira E, Sequeira S, Maina I, Shah Jinit; 8.04 Njenga D, Chandaria H,

Chandaria A, Patel Kunal; 8.12 Mohindra V, Bureau E, Nganga M, Nganga Sammy; 8.28 Kungu P, Nganga Sean, Murimi B, Ombisi D;

Tenth Tee pm 11.30 Njau J, Njoroge L, Kanaiya M; 11.38 Gachaga A, Farrar D, Mwangi C, Irungu A; 11.46 Liaison x 4;

11.54 Radar x4; 12.02 Gacoka J, Rajani V, Kalya E, Kilinda S; 12.10 PE X 4 12.18 Mohindra A, Shah Sujan, Shah Shiv, Sehmi H;

12.26 Munge J P, Mwangi M, Channa M, Shah Preeyasha; 12.34 Chawla J, Gidoomal A, Bhakoo K, Murkejee C; 12.42 Gitari A,

Kimunya A, Njoroge H, Kabera E; 12.50 Devgun S, Giddie G, Chandaria N, Rattansi I; 12.58 Matharu K S, Mavji M, Savani B, Kabera G;

1.06 Ngeera A, Kanjejo W, Muhinja J, Wairi A; 1.14 Mandalia P, Shah Nirav, Shah Vivek, Parmar C; 1.22 Premji Z, Geita D, Patel Sahil,

Ano; 1.30 Mugambi J, Ndehi A, Rahman R, Radia V K;

At Vet Lab

Saturday; PKF Golf Day Sponsored by PKF Accountants & Business Advisers; First Tee; 7:00 Ian Maina, B. Ngugi, F. Wangila, J Mwangi; 7:08 D. Thiong’o, N. Ndegwa, C. Rwengo, W. Macharia; 7:16 G. Karuga, D. M. Kinuthia, S.Shah, R. Mangat; 7:24 M. Shah,M. Oyugi, A. Unia, J. Kisolo; 7:32 H. E. Mwangi, N. Otuke, F. Musila, A.N.Kimai; 7:40 G. Kariuki, R. Kimani, Dilip Shah, O. Kangoro; 7:48 F. Gichuru, P. Njuguna, J. Kimani, F. Kirui; 7:56 P. Sokhi, M.N.Kanyi, B. Sokhi, H.Sokhi; 8:04 P. Karing’u, A. Thompson, M.Wairimu, M. Khan; 8:12 J. Kiboi, R. Munoru, C.Gitura, B.Jones; 8:20 R. Shah, M. Virani, J. G. Chege, P. Odima; 8:28 U.Raikundalia, S.Thakkar, B.Lakhani, B.Lakhani; 8:36 O. Mbatia, J. Kubo, R. Ogindo; 11:16 K. Ndede, X. N. Iraki, R. Muthemba, P. Kanari; 11:24 M. Karobia, D. Gitu, K. Mariga, J.Wokabi; 11:32 L. Munyua, P. M. Mbarathi, T. Njonjo, G. M. Warui; 11:40 L. Orenge, C. G. Munyori, E. M. Thuiya, O. F. Kibuna; 11:48 A. Nderi, N. Nyoike, A.Shah, C. Orenge; 11:56 J. Orenge, E. Mogoa, K. Bosire, K. Njenga; 12:04 B. Berges,

J. Kimani, E. Obare, M. Karano; 12:12 S. Orenge, G. Mburu, J.M. Ndiritu, N. Imbugwa; 12:20 David Kabage, M. Karano, J. G. Njenga,

S. Ngure; 12:28 P. Sinkira, A. Kale, E. Mugo, Z. Koech; 12:36 M. Mbugua, C. Muguku, W. Burugu, J. Njuguna; 12:44 H. D’souza, Niral Shah, B. Wamahiu, OS; 12:52 C. Jobanputra, S. Samani, D. Thakkar, R. Lakhani; 1:00 L.Njoroge, B. Gadhia, A.Shah, S.Morjaria; 1:08 A. Jai, A. Matharu, S. Kantaria, M. S. Riyat; 1:16 P. Okoth, H. Obino, D. Ngumi, M. Makundi; 1:24 O. Abekah, C.Kihara, S. Kantaria, B. Kagiri; Tenth Tee;

7:00 J. Odhiambo, C. Maranga, B. Wangalwa, J. Konyango; 7:08 S.Mose, L. Omangi, D. Ndegwa, G. Waiganjo; 7:16 J. Kagigite, A. K. Mureithi, N. Hirani, M. Bector; 7:32 W. Kembi, E. Maritim, M. Munge; 7:40 D. Kihara, N. Ndiritu, B. Sivadas; 8:04 W. Githogo, D. Muchungu, J. Karing’u’ 8:12 G. Kettem, P. Njoki, E. S. Wangui; 8:20 K. Virani, P. Musyimi, J. Kinuthia; 8:28 G. Mboya, V. Waiyaki,

G. Wangong’u; 11:16 S. Njenga, M. Iraki, M. Njogu, A. Mungai; 11:24 J. Mwenda, T. Tugee, C. Onyango, G. Makori;

11:32 B. K. Mbaya, K.Nkomani, P. Mukorera, G.King’ori; 11:48 Sponsor’s guest ×4; 11:48 P. Wambugu, J. Rwambo, C. Kamari, PKF; 11:56 C. Gachie, S. Ngure, W. Kanyi, E. Kiruja; 12:04 M. Njuguna, M. Githu, PKF, PKF; 12:12 T. Thanawalla, D. Mukabi, E. Gardner E. Mbole; 12:20 S. Siyani, R. Wafula, D. Siyani, K. Pindoria; 12:28 E. Njuki, A. Njuki, H. Isavwa, D. Karuga; 12:36 M. Githuku,

W. Kanyi, E. Kiruja, C. Gachie; 12:44 Sponsor’s guest ×4; 12:52 S. Modak, I. Nyakwara, M. N. Kinuthia, T. Rotich; 1:00 A. Sura,

H. Bhangra, A. Dhadialla, G. Mangat; 1:08 Sponsor’s guest ×4; 1:16 Sponsor’s guest ×4; 1:24 Sponsor’s guest ×4;

In Nakuru

Friday; First Assurance Golf Tournament; First Tee; 6.40 H.Fazal, P.Gathii, M.Kiruthi; 6.50 N.Kimemia, K.Sisenda, P.Ndirangu ;

7.00 S.Gichuki, Fr. P.Gitonga, S.Ndungu ;7.10 J Munene, K Kiburi, M.Kariuki ; 7.20 M. Munene, Ano, Ano ; 7.30 A.Muhanji, Ano,

Ano; 7.50 C.Kabuthia, Ano, Ano; 8.00 A.Sahota, G.Ndeke, N.Muigai; 9.00 D.Cherono, M.Wanjiku, P.Mbuthia ;9.10 L.Miano, H.J Kuria,

J.Chege ; 9.20 J.Kibore, P.Macharia, Z .Njeru ; 9.30 W.Kariuki, P.K.Mwai, I.Kiragu; 9.40 A.Mathenge, K.Kemboi, Ano;

9.50 J.K Ruttoh, J.G Mokaya, Ano ;10.00 H.Mwende, M.S Sahota, L.Kamau ;10.10 I. Ng’ethe, L.Kamau, M.Momanyi ;



10.20 M.Karanja, B.Birgen, Ano;10.30 D.Maingi, Ano, Ano ;10.40 K.Kahuthu, T.Chege, S.Njihia ;10.50 K.Wambugu, P.Matindi, Ano;11.00 Ano, K.Kosgey, Dr.Walubengo; 11.10 S.N Wachira, M.Momanyi, E.Karuga ; 11.20 M.Kariuki, A.Waititu, S.Macharia;

11.30 A. Seif, O.Robert, G.Owinow; 11.40 J.K Nderitu, S.Ngugi, C.Njeru ;11.50 F.Gathhuku, F.Muiruri, C. Muli ;12.00 Fr.M.Murimi,

K.Wakariuki, G.K Ngugi, P.Kuria ;1.00 S.K Njoroge, J.K Yego; Tomorrow; East Africa Breweries Golf Tournament; 6:40 K. Sesienda,

M. Kiruthi, S.Gichuki, K.Gor ; 6:30 Fr. P. Gitonga, P .Gathii, H.Fazal, S.Ndungu ;7:00am K. Wakariuki, N. Kimemia, M.Munene,

P.Ndirangu; 7:10 C.Njora, S.Ngugi, J. Munene; 7:20 G.Esto, J. Kamais, A. Muanji, F.Kamonjo ; 8:00 A.Sahota ,C. Kabuthia,



Fr. Gichuhi, K. Kiburi ;8:10 M.Wanjiku, J. Yego, S. Kihumba, H. Fazal; 9:00 M. Nyambura, K. Kemboi, L Miano, P. Mbuthia;

9:10 M.M. Macharia, M.Steinnman, J.Story, E.Muia; 9:30 I.Kiragu, J Manyara, B. Birgen ;10:00am M. Sahota , L. Kamau, C. Angwenyi,

E. Wambui ;10:10 A.Mathenge, R.Nderitu ;10:20 P. Minjire, K.Wambugu, S.Njihia, Kinyoro ;10:30 S.Minjire, F. Mbuthia, P. Kamau,

H. Mwaende ;10:40 H.S. Kuria, K. Mbugua, K. Bii, E. Koech ; 10:50 T.Chege, K.Kahuthu, G.Ngugi, B. Maina; 11:00 N.Gacheru,

M.Mugo, M.Kariuki, S.N.Wachira;11:10 A.Seif, O.Robert, G.Owinow, Dr.Wlubengo ; 11:20 k.Kosgei, M Karanja, E.Karanja,

M. Momanyi ;11:30 P.Macharia, J.Kibore, W.Kariuki, J.G.Mokaya ;



11:40 P. Kuria, Z.Njeru, G.Murithi, P.K.Mwai ; 11:50 C. Muli, G.K Ngugi, J.K Nderitu, D. Mathai ; 12:00 A.Patel, J.K Rutto, P.Matindi,

Dr. Malik ; 12;10 H.Korir, D.Hunjan, B.Sumaria, P.Sahota ; 12:30 D.Sharma, B.Chavda, S.Macharia, F.Gathuku ; 12:40 F.Muiruri,

I.Ngethe, N.Njoka, P.K. Waweru ; 12:50 R.M. Tharka, R.D Khagram, K.Morjaria, P.S Shah ; 1:00 S.K. Njoroge, A . Waititu, S.Singh,

H.Graham; Post Entry Allowed;



In Sigona

Saturday: Kiambu Governor’s Cup by Hon. W. Kabogo; First Tee: 7.36 Kagigite J, Becter M(g), Hirani N(g), Ano; 7.44 Karanja T,

Kibugi J, Abbas I, Maysam K; 7.52 Karume J(g), Barua G(g), Mungai N(g), Munyaka(g); 8.00 Mediratta R, Sodha A, Syan S,

Verjee N; 8.08 Maureen W, Njeke J, Sharma T R, Jitesh S; 8.16 Shah A D, Sorathia S, Rahim G ,Tushar P; 8.24, Mugo D x 4;

8.32 Nanji N, Samarth P, Dhanani J, Malde R; 8.40 Mokaya L(g), Karuga G(g), Taher P, Wambui G(g); 10th Tee; 7..36 Kinuthia

B, Kamau E K, Ndung’u D(g), Wambui R (g); 7.44 Adil Y, Mediratta M, Sanjay M, Viraaj S; 7.52 Song G J, Kuria M, Kabugi A(g),

Atish M; 8.00 Mediratta K, Samji M, Karan P, Sharma R;

8.08 Shariff M, Mwiti S, Kiragu P N, Njeke M; 8.16 Damian D, David D, Harkhani A, Hirji K; 8.24 Kanja S, Atul S, Mwaura K,

Hindocha A; 8.32 Njuguna F K, Kanjumba Dr., Njui K, Kaguamba M; 8.40 Nyuguto G, Muthundo J, Muraya C K, Ng’ang’a G K;

First Tee: 11.18 Mwangi s(g), Jessica K(g), Mbugua E G(g), Githere O(g); 11.26 Wairia S, Ndenderu J, Mondo N, Waiyaki G;

11.34 Wangai C J, Wahome J(g), Kabogo A(g), Lucy K(g);11.42 Kariuki J(g), Njega R I(g), Waweru J k(g), Wairimu T(g);

11.50 Mukuria D, Mucoki W, Arvind P , Pindolia H; 11.58 Kimemia M, Kamau N , Aarnav H , Channa S; 12.06 Nagib P , Sehmi K,

Mela D, Halai D; 12.14 Sarju S, Sushil S, Ashok C, Chetan H; 12.22 Haq S, Chauhan K C , Kanani R, Nanji; 12.30 Shah R K,

Popat P, Navin S, Sagar B; 12.38 Neil S, Rach K, Arvo L, Rushabh S; 12.46 Sponsor x 4; 12.54 Kamal S, Nishit S, Nagda Y K,



Vinay S; 1.02 Mehta P, Mbuthia J, Ongubo J, Kangethe P; 1.10 Nikunj S, Pradip H S, Dinesh P, Preeyesh S; 1.18 Kalsi S,

Innocent R , Mann H S , Bharat S; 1.26 Shamick P, Raj M, Githinji G G(g), Githinj N(g); 1.34 Kagwi S(g), Gachuru K(g),

Mwaniki N(g), Karanu M(g); 10th Tee; 11.18 Mukuria K(g), Ndungu K(g), Ngaruiya G(g), Bwomote O(g);

11.26 Mwaura P(g), Ngonga j(g), Muchiri M(g), Rwenji C K(g); 11.34 Kimani F(g), H M Kinuthia, Karioki S M F(g), J Paul(g);

11.42 Ngengi K(g)Gichuru V (g), Sagoo T(g), Mundia I(g); 11.50 Karichu J(g), Wambaa E(g), Chege K(g), Kashangaki J(g);

11.58 Channa T S, Aldasani I, Mureithi E, Mwangi D(g); 12.06 Aashy C, Sunil S, Uday P, Ndungu G; 12.14 Sanghani A, Gada D,

Shah P C, Lalla A; 12.22 Muchiri K(g), Gichuru V(g), Kinyanjui A(g); Sayyam S; 12.30 Kalpesh P, Virdii D S, Haria M ,

Walji S; 12.38 Ravi S, Rajesh S, Mayur S, Bhatt J V; 12.46 Dodhia S , Raval P, Bhachu D S, Ngugi P; 12.54 Tanuj S(g), Shamil P(g), Aashit S, Rajiv S; 1.02 Nganga G G, Wangunyu S, Mugunyu G M, Nyakwara I; 1.10 Njoroge B M, Mburu S K, Kangethe S K, Mwaniki D; 1.18 Nyakango D(g), Nyakango M(g), Ikana F(g), Anunda K(g); 1.26 Gathu E(g), J Esmail, Hitul L, Nishwal S; 1.34 Savani P, Deep P, Ano, Ano;



In Machakos

Saturday; Captain’s Prize (LM Kamba) sponsored by General Motors; 7.00 S.Makau, D. Kimanzi, J.Mboya, F.Maithya; 7.10 J.Ndunda,

J.Nzioki, B.Mumo, J.Kioko; 7.20 M.Katuku, B.Muithya, B.Mungata, L.Wambua; 7.30 P.Mutinga, A.Koli, J.Githeu, F. Kilonzi;

7.40 S.G.Mangu, J.Nzau, D. Kivuva, Dr.Kamala; 7.50 N.Masaka, B.Mumina, T.Musyoka, W.Muvea; 8.00 C.Nzuki, V.Mutwii, J. Mangu;

8.10 J.Kavivya, S.Makau, S.Singh, C.Mule; 8.20 J.Maalu, Maj.Mumo, T.Ruhiu, F.Njeru; 8.30 Dr.Mbandi, J.Kalinga, R.Mumo,

D.Mwangangi; 8.40 D.Muasya, C.Makau, M. Kavita, J.Koli; 8.50 M.Mathew, D.Salaton, C.Kaloki, D.Milla; 9.00 C.K.Kipngok, R.Langat,

C.K.Birgen, C.K.Kibet; 9.10 F.Maiyo, D.Biegon, C.K.Langat; 9.20 J.Onchwari, J.Ongweche, L.Nyangena, P.Machuki; 9.30 L.Basweti,

J .Omanwa, W.Ayienda, G.Mainye; 9.40 N. Kiatu, B. Nyamongo, R.Kisavi, M.Kilonzo;



9.50 O.Nderitu, J.Orora, J.Masai;10.00 C.K.Mulela, S.Ndolo, J. Ndunda;10.10 B.Mutie, B.Mumina, B.Kimeu;10.20 P.Kamba,

N.Macharia, T.Muindi; 10.30 G.Mutulu, P.Kyengo,W.Oroko, M.Kavita;10.40 A.Maingi, E.Tenga, S.Musyoka;10.50 Jan Nijhof,

Hon. T.Mbaluto; Pm Draw; 11.00 D.Mutiso, D.Mutuku, S.Ndolo;11.10 R.Onunga,T.Rotich, A.Ndolo;11.20 S.Ndolo,T.Wambua, L.Muange;11.30 C.Waithaka, S.Shilako, M.Nderitu;11.40 C.Ndinge, K. Nijhof, S.Shaffiq; 12.00 A.Kiiru, M.Kithu, Ano;