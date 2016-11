Weekend golf fixtures

By LARRY NGALA

Nation.co.ke gives you a list of golf fixtures for this weekend:

In Eldoret

Saturday; Manchester Salver Golf sponsored by Medheal Group of Hospitals; 7:50 A. Nandwa, K. Bolo, G. Felix, J. Karichu; 8:00 E. Mudanyi, D. Saikwa, J. Kariuki, R. Owiti; 8:10 M.Kisia, A. Kinuthia, K. Juma,J. Kubwa; 8:20 S. Njoroge, J. Kamaisi, E. Barno, P. Muchangi; 8:30 A. Chelogoi, C. Lisievi, Shilan N, S. Luhombo; 8:40 I. Makokha, A. Kitur, G. Esto, K. Kimosop; 8:50 D. Muthami, S. Grewal, I. Kamau, K. Robert; 9:00 J. Adema, E. Kemboi, M.Rotich, G. Odhiambo; 9:10 T. Atuma, N. Aggarwal, Shamil N, C. Kebei;

9:20 P. Sangrajka, N. Koech, A. Henry, J. Tuwei; 11:50 K. Serem, P.Magomere, G. Njoroge, R. Kubwa; 12:00 W. Atolwa, K.Shah, S. Biwott, R. Sagoo; 12:10 J. Waweru, J.Kirui, C. Kositany, K. Benson;

12:20 J. Barorot, A. Soni, M.Tanui, A. Litali;12:30 I. Ondieki, A.M Lugano, C. Ng’ang’a, T. Mutei; 12:40 K. Sisenda, D. Shivasu, E.Manono, Dr. Sugut; 12:50 G. Kitiwa, N. Mucuiti, H. Kipkosgei, K. Watunu; 01:00 Ravi Shah, V. Matekwa, I. Juma, S. Dodhia; 01:10 C. Konzolo, N. Brown, A. Kisuavuki, S.P Bett; 01:20 B. Lioshi, S. Sirisanga, F. Chelule, P. Kiprop; 01:30 E. Owinyi, C. Kamiti, N. Tororei, N. Orgut; 01:40 A. Ferej, A. Tolgos, F. Kibor, J. Komen;

In Kiambu

Saturday; Inooro Golf Day; 7:34 M. Gachugi, G. Ndegwa, N. Wamakala, G.K. Muthua; 7:42 N. Mwangi, E. Karanu, J. Mukono, N. Mbugua; 7:50 Dr. P. Gichia, F.W. Mungai(g), P.H. Waweru, B.S. Shah; 7:58 J. Ngure, J.K. Waweru, G.G. Waburi, S.N. Mugwe; 8:06 G.N. Ngatho, J.K. Muchai, A. Gakere, J. Mundia;

8:14 P.G. Kahuthu, Mungai(g), J.N. Kimotho, M. Mburu(l); 8:22 T. Kiiru, D. Kamau, J. Kangethe, S. Mundia(l); 8:30 H. Karuma, Eng. Kamunge, M. Kamau, R. Gichuki; 8:38 M. Kibi, S.P. Njenga, G.W. Kuria, S.N. Kiaro; 8:46 F. Nyaga, P.K. Kahuho, Ano, Ano; 8:54 M. Ngene, M. Karanga, G.K. Muiruri, Ano; 9:04 O. Gathara, C. Mugo, M. Mburu(g), Dr. Githae; PM: 11:36 C.W. Njoroge(l), P. Mworia, J.K. Biriri(g), M.K. Njuguna(g); 11:44 J.K. Mugweru, T. Mbugua, S. Gwandaru, E.G. Kuria; 11:52 S.K. Macharia, C.G. Wanjohi, D. Ndirangu, M.K. Wanjohi; 12:00 F.N. Njagi, Capt. P.C. Gathimba, G. Warukira, N. Mwangi;

12:08 JEI-EN, H. Maina, J.M. Karanja, D. Muthungu; 12:16 N. Mburu, E. Ndungu, Dr. P. Murumba, D.G. Kariuki; 12:24 V. Purity(g), J. Kgiri, S.K. Njuguna, Ano; 12:32 D. Mwaura, Prof. Manguriu, D. Kimani, N. Kimani; 12:40 M. Ngibuini, K. Mwaura, G. Njihia; 12:48 J. Ndegwa, M. Karago, Ano, Ano; 12:56 S. Muikia, E. Kingara, Ano, Ano; 1:04 F.M Njoroge, Dr. Rwambo, M. Kanyeria, Ano; 1:12 Sponsors Guest x 4; 1:20 Sponsors Guest x 4; 1:28 N. Mburu(g) x 4; 1:36 Sponsors guests x 4; 1:44 Sponsors guests x 4.

In Nyeri

Saturday; Space and Style Golf tournament; 7.00 K.Nderitu, P.Gichohi, J.Mureithi, P.Ndegwa; 7.07 B.Karigu, P.Ndungu, B.Kanyari, M.Mugereki; 7.14 P.Karare, M.Njaga, B.Muthama, S.Ngugi; 7.21 Baldev Singh, J.Gichuki, J.Nderitu, P.Miriga; 7.28 Fr.Richard, Dr.S.Ngure, J.Mugaa, K.Shah; 7.35 S.W.N Githitu, Kim Nderitu, M.Kimathi, P.Ndebu; 7.42 C.Mwaniki, B.K Ngari, A.B Kariuki, J.Njega; 7.49 C.Thinwa, D.Karuri, K.Bow, G.Wakaba; 7.56 E.Nyuguto, F.Githaiga, P.Mwangi, B.K Inoti; 8.03 Fr.Wangai, M.Gathu, V.Sokhi, S.Mose; 8.10 Z.Wambugu, D.Weru, Githaiga Gachungi, J.Mathenge;

8.17 Flo Gathu, J.Munyori, J.Muinde, G.Mwangi; 8.24 R.Mumero, M.Mburu, J.Githanda, W.Kagia; 8.31 J.Mzazi, Eng.Chege, G.K Kibira, Fr.Munene; 8.38 Stella Mwangi, J.Mburu, J.Mathai, J.Nderi; 8.45 E.Karumwa, A.Muchiri, D.Kagwe, E.Wakaba; 8.52 J.Kariuki, A.Kamau, D.Mwangi, A.Nderi; 8.59 P.Kiguta, M.Shah, S.Gichuru, M.Shah; 9.06 J.Wainaina, G.Kiguta, M.Ngigi, G.Muriungi; 9.13 P.Nderitu, H.W Gichohi, G.Miungi, Nishit Desai; 9.20 W.Keen, A.Ng’ang’a, J.Muchina, P.Karoki; 9.27 Dr.F.Wahome, P.Maina, Eng.Kinoti, S.Ngugi; 9.34 S.Kiragu, Dr.Rays, Dr.Ritho, H.Hiuhu; 9.41 Dr.Thuo, E.Muthui, M.Kiragu, J.Maina; 9.48 Mugi Kiguta, W.Kimathi, J.Baaru, A.Ndegwa;

9.55 Dhiren Shah, S.Njayakio, J.Nderi, W.Gathuri; 10.02 B.Kangethe, S.William, J.Kimotho, T.Sembhi; 10.09 Chris Karanja X4; 10.16 Dr.Mburu, Fr.Martin, D.Mwangi, V.Shah; 10.23 M.Gitari, J.Kamere, D.Ndegwa, Gabriel Gathitu; 10.30 G.Kibe, N.Kamugi, N.Nderitu, W.Njeri; 10.37 Col.J.Githiri, G.Ndegwa, N.Thuku, P.Kamau; 10.44 M. Ngibuini x 4; Post Entries before 11.00 A.M;

In Nyali

Saturday: Kenya Ports Authority Golf Day; First Tee; 7:00 Sheikh Ab, Essa M.A., Gakuo G.N, Stokes S; 7:10 Maiyo P, Ngeera E, Jayasinghe S, Nyongesa E; 7:20 Middleton J, Hirani S, Karanja G, Swatton P; 7:30 Molu A, Kaguta W, Bajaber T, Barnsley P; 7:40 Oyaro Y(S), Miyagawa T(G), Fuhimiro O(G), Choy A.(G); 7:50 Patel A, Wanyoike M(G), Eliatamby S, Gachihi P; 8:00 Chavda B, Barnard P, Arigi H(S), Gudka S; 8:10 Njuguna G.M, Ngweno N, Mwangi S; 8:20 Odoo T(S), Stinis L(G), Obondy R(G), Li Yu(G); 8:30 Molla A, Choge G, Rading W, Saeed F; 8:40 Odoo C(S), Hong C(G), Kruger J(G), Ocholla P(G); Tenth Tee; 7:00 Jayasinghe N, Sheikh R, Krijnen L; 7:10 Krijnen P, Oluoch J, Kaguru J;

7:20 Kariuki M, Gathuri P, Kandu M; 7:30 Oyaro T(G), Kumori T(G), Tok S(G), Emiho S(G); 7:40 Gerber B, Oyaro B, Kimanthi P, Nicholls L; 7:50 Kiliru E, (G), Odera S, Grimwood U, Wahome And; 8:00 Mwashuma V, Mbandi F(S), Dhanji G, Kamau J; 8:10 Ndolo S(G), Gudka K, Thea J, Kaveke R; 8:20 Mwige K, Dhutia S, Jmal A, Steinmann N(G); 8:30 Barnsley C, Adewa J(G), Rob M.G, Riley J; First Tee; 12:10 Rob K, Mungai B, Mburu J, Mugure H; 12:20 De Silva T, Dhutia v, Kingori J, Wambugu S.M; 1;30 Obino H(G), Davis S, Wanyama T, Gichara P; 12:40 Maina P, Wamunyua J, Kariuki P.M, Ngunje K; 12:50 Stokes J, Getambu A, Kaburu J.S, Ndegwa D; 13:00 Sasan D, Talbot P, Alibhai r, Masai J; 13:10 Mureithi B, Patel A, Sheikh A, Nzeki D; 13:20 Wahome M, Kikuvi A, Gudka S.G, Karimi F;

13:30 Muindi K, Mbua M, Sheikh I, Jamal A; 13;40 Murimi J, Makau D, Kamau S.M., Githere J; 13:50 Nyongesa E, Patel J.C, Muchai L, Gitumbi W; 14:00 Khaku G, Kumar A, Henson N, De Silva R; Tenth Tee; 12:20 Githinji M, Is- haq A, Kiiru A, Wahome A; 12:30 Carrol K, Hassan I, Lewa O, Kisevu O; 12:40 Gatundu B, Agina C, Hassan H, Katemboh N; 12:50 Orioro J(G), Talwar S, Shikely S.R, Obonyo J(S); 13:00 Imtiaz Z, Ibua E, Naqvi Q, , Vennesa P; 13;10 Macharia p, Robe C, Ouko E(G), Mariga M; 13:20 Munyao P, Njokah J, Ngunjiri D, Gachoka G; 13:30 Smith J, Saeed M, Khaku M, Warui G; 13;40 Simiyu B, Marshall I, Devani R, Bringloe B; 13;50 Mughal A, Jyoti D, Dhanji Aa, Warui W; 14:00 Maru D.J, Shah M, Shah R, Elms J;

In Thika

Saturday; Patrons Golf Sponsored by TBM: First Tee; 7:00 W Gathuri, C Wachira, A Karimi, B Mahui; 7:10 K Nderitu, M Kariuki, M Njuguna, B Thiga; 7:20 W K Kariuki, S G Njuguna, J N Waweru, A Macharia; 7:30 M Waweru, S P Gachanja, R Kangethe, Grace G; 7:40 D Matano, C Gicheha, B K Githui, E Muthemba; 7:50 PEx4; 8:00 L Kinyua, W Murwayi, J Kariuki, R Barton; 8:10 S Ndungu, A Macharia, E Gathu, R Kiai; 8:20 C Kiai, J Murithi, C Mwenda, P Mukuria; 8:30 TBM x4; 8:40 Patron x4; 8:50 PEx 4; 9:00 A Maleche, R Kibisu, D Mwangi, PE; Tenth Tee; 7:00 M Kirika, W Mugo, J M Kanyi, B Omondi; 7:10 R Njuguna, T Ochieng, J K Maigua, PE; 11:00 C Njui, B Kangethe, M Gitonyi, PE; 11:10 Patron x4; 11:20 J Muratha, S Kihanya, Eng Muraguri, J Mwaniki; 11:30 PEx4; 11:40 G N Kimani, Z Muigai, E N Chege, J Thiga;

11:50 Ndiga K, J N Mwaura, S G Maitho, P Nduati; 12:00 L Gachire, R Kithuka, M Mohammed, P Mionki; 12:10 A Muchoki, Prof S P Nganga, Prof Karugu, PE; 12:20 N Nganga, M Meru, D Njogu, PE; 12:30 M Gatonye, Maj D Nganga, J Kariuki, PE; 12:40 Patron x4; 12:50 Dr N Njoka, S M Patel, G Ngamau, R Ikenye; 13:00 M Patel, J Kibe, P Kamau W, J Kamau, T Mararo; 13:10 Dr I Charagu, J K Mbugua, D T Mathenge, PE; First Tee; 11:00 Thomas T, Njunu S K, L waweru, PE; 11:10 J M Thairoh, M Nyaga, E Ndenderu, PE;

11:20 B Ndenderu, D Wainaina,, PEx2; 11:30 N Maadili, D Gakuo, T Mararo, PE; 11:40 J M Thairoh, K Ndekere, PEx2; 11:50 TBM x4; 12:00 W Mugho, A Muraya, P N Mburu, PE; 12:10 E Ndungu, S K Warui, P Mionki, PE; 12:20 P Mburugu, A Kuria, S C Muiruri, PE; 12:30 J Mungai, PEx3; 12:40 N Njuguna, J Karue, A Muriuki, PE; 12:50 B Mutua x4; 13:00 P N Gaitara, J M Wakimani, W Mwangi, PE; 13:10 J Gachomba, J M Ndungu, C Ngunjiri, N Njau; 13:20 A Kabucho, Eng K Njoroge, J Ngugi, PE; 13:30 TBM x4; 13:40 Kalpesh S, Sudhir S, Nitin H, Shanket S;

In Kitale

Saturday; Prof Richard Musangi ; 7.00 A. Lubano, P. Kisuna, R. Kae; 8.00 J. Thuo, G.B. Rutto, N. Chesang; 8.10 P. Mutisya, M. Kimutai, Dr. Kiptum; 8.20 Dr. Naila, John Rutto, H. Rutenbar; 8.30 K. Matonya, J. Cheruiyot, P. Kea; 8.40 N. Chesang, J. Kisuna, S. Shah; 8.50 H. Ndegwa, C. Yano, P. Muita; 9.00 D. Masindano, N. Kirior, J. Chesang; 9.10 D. Saisi, Z. Nderito, M. Kiplimo; 9.20 A. Babuh, P. Tomno, P.K. Koech; 9.30 K. Kariuki, B. Cheruiyot, Z. Rutto; 9.40 F. Oloibe, H.K. Rotich, F. Murgor; 9.50 E. Sorobea, E. Weche, H. Yego; 10.00 J. Angote, P. Shiharsy, C. Dale; 10.10 Dr. Kiplagat, L. Omangi, J. Weche; 10.20 F. Gitau, J. Koech, M.K. Rotich. Post entries accepted ;

At Vet Lab

Friday; iNABLE Charity Golf Tournament; First Tee; 9:00 F. Kimanzi, R. Bore, B. Akun, P. Kwamba; 11:30 D. Wahome, S. Maritim, K. Ndirangu; 11:38 K. Njenga, E. Mogoa, J. Orenge, K. Bosire; 11:46 J. G. Njenga, X. N. Iraki, M. Kamba; 12:26 O. Kibuna, J. Wainaina, J. Kariuki; 12:42 D. Kamau, W. Macharia, P. Sinkira, A. Kale; 12:58 P. Ndiritu, M. Mukiri, M. Mbugua; 1:22 O. Abekah, H. Obino, M. Makundi; 1:30 E. Ogonji, D. Ngumi; Tenth Tee; 11:30 J. Kimani, J. Muriithi, K. Mariga, M. Karobia; 11:38 A. Njenga, J. Njuguna, G. King’ori, C. Muguku, C. Gachie; 12:26 Jeff Mugo, B. Kimeu, Paul Maina; 12:42 F. Wahome, P. Giathi, C. Maina, B. Kagiri; 1:06 M. Githinji, P. Mambo, E. Mbugua, M.G.Kimani; Sunday; Kabete Ladies Club Championship Sponsored by Exuviance; First Tee; 8:16 R. Ndei, J. Njau;

8:24 A. Mbuchucha, P. Odima; 8:22 J. Karuku, M. Karano, M. Maingi; 11:14 G. Gichuki, J. Lyoba, F. Koki; 11:22 R.Waitete, M. Anne, L. Karanja; 11:30 M. Muthoni, E. Mureithi, M. Njuguna; Tenth Tee; 8:00 E. Maina, G. Waiganjo, E. Kamau; 8:08 G. Wanjohi, Irene Maina, I. Kinyanjui; 8:16 J. Wafula, C. Ndung’u, J. Wokabi; 8:24 E. Makumi, A. Kabugi, E. Gakungu; 8:32 R. W.Heho, G. Wanjohi, R. Wanjiku; 11:14 Rajni Shah, B. Ladu, J. Kimburi, G. Kariuki;

At Railway

Saturday; Spike Stop Golf Day Sponsored By General Motors;

7.00 D. Muchungu, S. Gichomo.Tnt Muchirah, S. Mbugua, 7.08 G. Githaiga, D. Chebet, G. Mokaya, G. Karuku; 7.16 P. Mangiti, W. Karume, M. Malubi, Ano; 7.24 J.WKariuki, R. Ndiki, M. Ndiki, C. Ndungu; 7.32 L Gathungu, G. Muraguri, G.Gakima, P. Kamau; 7.40 B.M Kimani, J. Karuga, F. M Kamau, J.W Ngamau; 7.48 Mugeni x 4; 7.56 G. Githaiga, J. Mutuota, Maina, Ano; 8.04 G.S Padam, K.S Padam. G. Okello, C. Maranga; 8.12 S. Gatabaki, O. Nkatha, S. Tarmohamed, Ano; 8.20 Sponsor x 4; 8.28 F. Okaro, J.W Kung’u, P.J.G Karanja, Ano; 8.36 A. Minocha, J. Kaiya; 11.00 M. Chege, S. Onyango, F.M Gachanja, A. Rogo; 11.08 G. N Njuguna, J. Ndirangu, E. Kuria, C. Muruga;

11.16 Golfpark x 4; 11.24 Sponsor x 4; 11.32 M. Kariuki, C. Maina, J. Theuri, Ano; 11.40 M. Githu, N. Njuguna, G. Kamau, F. Kung’u; 11.48 Machakos x 4; 11.56 E. Kithimba, P. Mukuria, D.T Mumo, A. Boru; 12.04 Captain X 4; 12.12 Golfpark x 4; 12.20 W. Baraza, T. Indimuli, F. Makala, P. Kombe; 12.28 J. Mandavia, J. Murungi, G. Ngacha, A. Kahure; 12.36 Chairman x 4; 12.44 P. Russo, J.K Ngetich, E. Murungi, H. W Gichohi; 12.52 Sponsor x 4; 13.00 A.N Omooria, J. Ndunda, P. Orawo, L. Wambua; 13.08 E.G Runo, H. Wahinya, Capt. Kehara, E. Ndonga; 13.16 L. Otieno, P.G Kangaru, 12.24 P.E; 13.32 J. Momanyi, Ano, Ano, Ano;

In Sigona

Saturday; Vinay, Rasesh, Rajesh & Kalpesh Golf Competition; First Tee AM; 7.30Patel K M, Channa N, Tahir P, Parimal P; 7.38Merali J, Merali A, Mughal Z, Ano ;7.46Sharma R, Sharma T R, Shariff M, Samji M; 7.54 Dsouza D, Damian D, Harkhani A, Hirji K; 8.02Desouza I, Maureen W, Aruna D S, Mavani A; 8.10Nishith P, Sheeten A(g), Archana P, ANO; 8.18 Shah M K K, Patel S R, Ramesh P, Haren P; 8.26Chandarana A, Hitul l, Nishwal S, Jobanptura C; 8.34Malik Z, Varia J, Soni U, ANO; 8.42Rahim G, Shah A D, Tushar P, Shah K D;Tenth Tee AM; 7.30 Mehta S, Shivani P, Salina S, ANo; 7.38 Ronak M, Sanjay M, Atish M, Viraaj S; 7.46Karanja T, Muthiga, Kangethe S K, Naheed P ;

7.54 Kobayashi S, Adil E, Song G J, Harsh p ; 8.02Umesh S, Bipin S, Mitesh S Shah B P; 8.10Jitesh S, Rushabh J, Amar H , Karan P; 8.18Njeke J, Njeke K, Kiragu P N, Kiguru P; 8.26Kariuki M, Ogwayo B, Kanja S, Nganga G K; 8.34Saahil P, Brij P, Dhanani J, Sarmath P ; First Tee P M; 11.44Ndenderu J, Mondo N, Wairia S, H M Kinuthia; 11.52Kanani R, Kanani R, Dodhia S, Nanji I; 12.00Naveed N, Ano, Ano, Ano; 12.08Lalla A, Sanghani A, Shah P C, Dinesh G; 12.16Nikunj S, Lakhani R, Savla R, Gadhia B; 12.24Shitul S(g), Mangat R(g), Amit S, Bharat T; 12.32J Mbuthia, Guang M, Karanja P, L Mbuthia ; 12.40Pritesh P, Nagda Y K, Ajay S, Rajesh S; 12.48Ravi S, Kalpesh P, Deep S, Vimal S;

12.56Nishit S, Rach K, Neil S, Arvo L;1.04Mehta P, Bharat S, Shah K D, Mohindra A; 1.12Hindocha C, Navin S , Bhachu D S, Chandarana A; 1.20Bhakhai R, Raval G, Pandit K, Pandit A; 1.28 Shah P A, Preeyesh S, Dinesh P,Kirit P; 1.36 DWang x4; Tenth Tee P M ; 11.44Dhanjal M, Mediratta R, E Migwi, Kabugi A; 11.52Kangethe P, Njau J, Gichimu J, F njuguna; 12.00 Nagib P, Rajesh K, Pankaj S, Ano; 12.08 Chand S(g), Nitin A S, Dhruv S, Ano; 12.16Haria M, Sarju S, Sunil S, Tej S; 12.24Chauhan K C, Haq S, Parmar A, Mediratta R; 12.32Tanna K, Nitin J S, Sachdeva A, Sehmi H; 12.40Vinay S, Ashit S, Dodhia V(g), Bhatt S; 12.48Savla N, Dass S, Mayur S, Bhatt J V; 12.56Savani P, Chandaria S, Chandarana A, Arnav H; 1.04Virdii D S, Uday P, Channa T s, Sehmi K; 1.12Sayyam S, Mugunyu G M, Sonia P, Sabo K; 1.20Mugo D, Mburu S K, J Ongubo, Ted M ; 1.28Rimal S, Rajan S, Walji S, Assaria M; 1.36Shah P K, Shah D K, Shah V D, Sarit S.

At Royal

Saturday; Lady Captain’s Prize (Mary Cox) ; Sponsored by Kenya Nuclear Electricity Board; First Tee A.M. 7.52 L. Gichimbiri, W. Rugu, S. Muraguri, J. Gikunda; 8.00 F. Shiroya, R. Mandaliya, N. Ayodo, D. Kairuthi;8.08 B. Koyier, H. M. Kariuki, M. Mukiria, E. King’ori; 8.16 N. Ikinu, P. Ithau, L. Mbuthia, F. Mutahi; 8.24 S. Lugalia, H. Waswani, P. Serem, M. Makenzi; 8.32 S. Tai, S. Mazrui Watt, L. Thang’a, M. Kibuga; 8.40 N. Karimi, M. Muriithi, E. Ilako, A. Mbogori; 8.48 D. Mogere, B. Dulo, M. Gatere, S. Kasinga; 8.56 Z. Miwa, M. Sharma, F. Riungu, P.E; Tenth Tee A.M. 7.52 E. Rugo, C. Juma, W. Karume, Joan Kiengo; 8.00 N. Kairu, K. Echaria, C. Njoroge, S. Njenga;8.08 G. Wafula, Hon. Monyo, A. Chubi, J. Cheptoo; 8.16 C. Mburugu, A. Mwangi, E. Njau (Royal), M. Monyo; 8.24 C. Njoroge, Alice Kariuki, Dhuni Shah, P. Kabuga; 8.32 J. Kimeu, D. Ekabouma, Alice Kariuki, Hon Kimkung; 8.40 C. Kibicho, D. Muisyo, R. Gitahi, P.E; 8.48 C. Namasake, B. Odipo, D. Kivuitu, J. Ndombi; 8.56 R. Kioni, J. Koech; C. Muthiga, G. Wafula; First Tee P.M.

11.46 F. W. Maina, Kim Choi, S. Kanyora, A. Mwalimo; 11.53 P. Wanyeki, W. Muturi, R. Waruinge, R. Gikuru; 12.00 Naomi Njeri, Ken Otieno, Sarah Otolo, J. Kihuna; 12.07 H.Kariuki, S. Otieno, A. Gichuki, R.Ainley; 12.14 F.Kamau, K.Mburu, Dr. Karanja, M. Mbugua; 12.21 P. Kangethe, D. Mugun, J.Kamau, J.Njau; 12.28 A. Thoronjo, J. Nzibo, W. Owino, J. Lyoba; 12.35 O. M. Okeyo, C. Machani, Ben Omuodo, T T Tiego; 12.42 H. Gatiramu, M. Ngengi, M. Chebukati, O. Ikinu; 12.49 A. Vellekoop, W. Ikinu, R. Chebukati, J. Wafula; 12.56 E. Kamuri, R. Kerich, I. Mburu, M. Wangui; 13.03 C. S. Solanki, K. S. Syan, Pal Thethy, K. Bachia; 13.10 Z. Karimi, J. Karubiu, J. Ngetich, S. Kirui; 13.17 Dhilip Shah, Mukesh Shah, K. Dodhia, D. Gudka; 13.24 Jack Okuku, S. Itemere, E. Njau, C. Omondi; 13.31 S. Lakhani, G S Badhan, D. L. Modi, B. Gathani; 13.38 R. Rajput, C. Maloba, G. M. Njiri, G. Masese; 13.45 Pengjuan X, L.Wang, E. Mbole, P.E; Tenth Tee P.M. 11.46 E. Noah, L. Muhinga, G. Githere, O. Koitaba;

11.53 K. C. Kaane, K. Muhoro, A. Gitonga, P. Ngugi;12.00 D. Komen, H. Nyakundi, E. Sasia, K. Chebii; 12.07 J. Mandavia, S. Karemu, R. Kaindi, Dr. Onyiro 12.14 S. Njoroge, A. Kahure, G. Kingori, D. Wahome; 12.21 J. Chege , J. Kyungu, Jane Kariuk, D. O’conor; 12.28 A.Mwai, E. Mbuthia, N. Njeri, R. N. Jane; 12.35 J. Kamau, R. Marisin, F. Mwihia, P. Macharia; 12.42 B. Madhvani, B.Singh, S R Patel, M. Lalani; 12.49 D. Mwamati, R. Wafula, S. Marwa, S. Babra; 12.56 S. D. Shah, S. Varma, A. Yamani, H. Yamani; 13.03 N. Kairu, C. Isabwa, C. Kahura, O. Aboka; 13.10 C. Thethy, A. Shah, B. Handa, M. Mugambi; 13.17 T. Njuguna, L. Njue, P. Kaumbutho, D. Nyaga; 13.24 A. Mohamedali, B. Gohil, H. Chudasama, R. Patel; 13.31 M. Shah, J. Jethwa, H. K. Shah, A. Raythatha; 13.38 W. Kimani, W. Walya, S. Hoare, J. Bosse;