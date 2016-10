Weekend golf fixtures

By LARRY NGALA

Nation.co.ke gives you a list of golf fixtures for this weekend:

Ruiru Golf Club

Saturday: General Motors golf tournament; 7:00 J Gitau, B Ndungu, S Kingara, F Munyua ; 7:10 T Gitau , G Gathara, T Mwaura, M Njeru ; 7:30 A Maina , K Muli, P Mwaura, D chege ; 8:00 Kiambu x4 ; 8:10 Nyeri x4 ; 8: 30 Thika x4 ; 9:00 Railways x4 ; 10:00 S Kihanya, J Muratha, J Muraguri, L Kwendo ; 10:10 S Rugunya , K Kiptum, D Kiamba, E Mreithi ;

10:20 W Sabuti, W Wachira, J Muema , M Maina ; 10:40 J Wanyoike, I Nguku, K Kimenju, P Mararo ;11:00 N Mwaura, W kimani, R T Kamau , G Mugo; 11:20 G Muthwale, B.Mohamed, R Kithuka, J Njuguna;11:30 N Gitau, J Njuguna ,J Wairimu, J Mwaniki;11:40 M Kenji, M Irungu, F Kirika, J G Mwangi ; 11:50, W Kimani, T Wainaina , W Mwove;12:00 G Mulandi , N Kimani, D Kimani, N Nyakiba ; 12:20 J Gathumbi, J Wairagu, G Karurku, C Mwikali ;

12:30 M. Kanyeria, M D Patel, AK Ndungu, S Njuguna ;12:40 J Gitau, M Ndiragu ,M Kimani, P Kyengo ;Tenth Tee; 7:00 I Wamoro, C Kariuki, E Muturi, K Wainaina; 7: 10 S Katere , A Mwangi, G Wanyoike, N Kithae ;

8:00 W Kamau, S Mukururi, C Mwenda, P Waweru ; 8:10 C Kimani, M K Mukururi, S Mbinda; 9:10 B Kimani, P Mutegi, S Mwangi, N Wangendo;10:00 P Rugu, J Gitau, M Karanja, S Patel ;10:10 E Mwaura, K Munyua, J Mwangi ; 10:20 C Kiiyukia, J Njagu, F Mburu, M Wambugu ;10:40 R Maina, M Wanjohi, E Mureithi, L Muange ;10:50 A Njugi, F Maina, T Gitonga, C Nderitu;

11:00 J Ngugi, J Ndiho, M Karanu, G Mutulu; 11:10 W Mwangi, M Nyangi, N Mwangi, R Steve ; 11:20 P Mungai, V Gaitho, J Kambo, V Nyarega; 11:30 K Mutuvi, L Kangara, K Ndiho, S Kangethe ;11:40 K Moses, C Njoroge, C Mwikali, D Kabiru ;11:50 J Gathairu, K Githaiga, W Kimani, J Njuguna ; 12:00 H Maina, J M Karanja, D Muhungu, M Muiruri ;12:30 Railways x4

In Nyeri

Saturday; National Environment Management Authority Golf Day; 8.00 K.Nderitu, P.Gichohi, J.Mureithi, P.Ndegwa; 8.07 B.Karigu, P.Ndungu, B.Kanyari, M.Mugereki; 8.14 C.Mwaniki, B.K Ngari, A.B Kariuki, J.Njega; 8.21 S.W.N Githitu, K.Bow,C.Thinwa, D.Karuri; 8.35 K.Shah, T.Oling’a, G.Wanguru, G.Wakaba; 8.49 E.Nyuguto, F.Githaiga, P.Mwangi, B.K Inoti; 8.56 Z.Wambugu, V.Shah, G. Gachungi, J.Mathenge; 9.03 Flo Gathu, J.Munyori, J.Muinde, G. Mwangi; 9.10 R.Mumero, M.Mburu, J.Githanda, W.Kagia; 9.17 J.Mzazi, Eng.Chege, G.K Kibira, Fr.Munene ; 9.24 S. Mwangi, J.Mburu, J.Mathai, J.Nderi;

9.31 E.Karumwa, A.Muchiri, D.Kagwe, E.Wakaba; 9.38 J.Kariuki, A.Kamau, Dorris Mwangi, A.Nderi; 9.45 P.Kiguta, M.Shah, S.Gichuru, M.Shah; 9.52 J.Wainaina, G.Kiguta, M.Ngigi, G.Muriungi ; 9.59 N.Desai, H.W Gichohi, G.Miungi, N. Shah; 10.06 W.Keen, A.Ng’ang’a, J.Muchina, P.Karoki ; 10.13 Dr.F.Wahome, P.Maina, Eng.Kinoti, S.Ngugi;

10.20 B. Singh, J.Gichuki, J.Nderitu, P.Miriga ; 10.27 Fr.Richard, Dr.S.Ngure, J.Mugaa, S.Muteithia ; 10.34 S.Kiragu, Dr.Rays, Dr.Ritho, A.N.O ; 10.41 Dr.Thuo, E.Muthui, M.kiragu, J.Maina ; 10.48 Eng.Ndegwa, Munyua, J.Baaru, Ano ; 10.55 Fr.Wangai, M.Gathu, V.Sokhi, S.Mose ; 11.02 Dr.Mburu, Fr.Martin, D.Mwangi, Ano ;

11.09 M.Gitari, J.Kamere, N.Ng’arua, G. Gathitu ; 11.16 P.Ngatia, S.Njayakio, K.Guchu, W.Gathuri ; 11.23 L.Mokaya, A.Kimani, A.Gitonga, S.Maugo ; Post Entries before 11.00 A.M;

At Nyali

Saturday; Sanlam Golf Challenge; First Tee; 7:30 Oyaro Y, Warrior N, Steinman N, Stokes S; 7:40 Lessons M, Middleton J, Mwangi P, Karanja G; 7:50 Riley J, Waweru Brig, Muhoro A(G), Grimwood U; 8:00 Sheikh R, Maiyo P, Mugure H, Kamau J; 8:10 Perera R, Choge G, Malde K, Wahome A; 8:20 Mola A, Githinji G, Kibati M(S), Mwige K; 8:30 Barnsley P, Njuguna G.M, Ombura M, Jennings T; Tenth Tee; 7:30 Oluoch J, Krijnen P, Ngweno N; 7:40 Chatwin J, Essa M.A , Swatton P;

7:50 Rading W, Eliatamby S, Mwashuma V; 8:00 Odera S, Hirani S Dhutia S, ; 8:10 Anjarwalla F, Khagram R, Jayasinghe R; 8:20 McClanahan T, Patel A, Cummings P, Nicholls L; First Tee; 12:10 Stokes J, Odoo C, Gatundu B, Tharao J; 12:20 Shikely S.R, Henson N, Kariuki J(S), Venessa P; 12:30 Alibhai R, Popat A, Odoo T, Samji S;

12:40 Dhutia V, Mureu J, Nyagah E(S), Masai J; 12:50 De Silva T, Kaburu J.S, Getambu A, Patel A; 13:00 Sasan D, Wambugu S, Mohdhar A, Mwangi M; 13:10 Mureithi B, Ngunje K, Kikuvi A, Ockotch C; 13:20 Kamau S.M, Jamal A, Saeed M, Githere J; 13:30 Muindi K, Kuria G(S), Kingori J, Maina P; 13:40 Wahome M, Sheikh I, Kimani M, De Silva R; 13:50 Githinji G, Dainty A, Sheikh A, Karimi F; 14:00 Davis S, Munyao P, Smith J, Elms J; Tenth Tee;

12:10 P.Ex3; 12:20 P.E x3; 12:30 Pasta A, Ogwel F(S), Gichara P; 12:40 Macharia p, Ngunjiri D, Jamal A, Thyaka R; 12:50 Katemboh N, Kariuki M, Hamada S, Wahome A; 13:00 Gudka S.G, Imtiaz Z, Malde J, Jayasinghe S; 13:10 Sheikh A, Kumar A, Alibhai S, Jayasinghe N;

13:20 Shah N, Sanghavi M, Ombasa T, Kumar M; 13:30 Bajaber T, Ranpura V, Ngeera E, Gachihi P; 13:40 Devani R, Barnard P, Talwar S, Marshal I; 13:50 Mughal A, Dhanji A, Kingori D, Mburu J; 14:00 Warui G, Shah M, Maru D.J, Shah R;

At Leisure Lodge

Saturday: DBM 2016 Golf Tournament; First tee; 9.00 S.Carruthers, M. Kumar, A. Kamau, C.Sire; 9.10 C.Bush; S.Funk; R. Aams; A.Chikumbo; 9.20 K.Venturini; N.Wambui; M.Krzysik; S.Taylor; 9.30 P.Mckenzie, V.Atkins, S.Brodt, H.Hellmann;

11.50 G.Miseda, S. Wambugu, M. Mutua, P.Kuria; 12.00 A.Singano, S.Mwangu, B.Mumina, F.Mutei; 12.10 A.Josten, M.Marika, J.Ndunda, G.Kiraithe; 12.20 P.Peter, S.Simiyu, B.Mutie, G.Gachanja; 12.30 J.Masawe, E.Ibua, K.Muthengi, J.Orioro; 12.40 G.Urasa, A.Mughal, J.Nzioki, D.Makori; 12.50 D.Malinzi, A.Muller, J.Maalu, O.Lewa; 13.00 Skf x4;

13.10 S.Sika, G.K.Kumar, C.Makau, D.Onyonka; 13.20 G.Gakuo, M.Duenert, L.M.Kamba, J.Murimi. 13.30 S.Sharif, G.Ensor, B.Muithya. M.Mbua; 13.40 D.Kamau L.Rydberg, J.M.Katuku, A.Kiiru; 13.50 G.Singh, J.Carvalho, D.Kimathi, P.Kimanga; 14.00 A.Saidi, S.Wentzel, M.Katuku, P.Anga`sa; 14.10 V.Joseph, S.Kinsch, K.Mwangi, R.Owiti; Tenth tee; 9.00 P.E x4; 9.10 P.E x4; 9.20 P.Ex 4; 9.30 P.E x 4; 11.00 D.Nduva, W.Kaguta, P.Gathuri, P.E; 12.00 G. Muriki, K.Kisevu, G.Mwaniki J.Githeu,;

12.10 R.Swai, J.Wamunyua, D.Mwangangi, G2.Singh; 12.20 S.Josten, Mburu Mwangi , S.Kona, B. Mungata; 12.30 R.Rigamizi, J.Obonyo, J. Ndunda, G.Gakuo; 21.40J.Tango, J.Muriuki, F.Njeru, S.Kisecu; 12.50 Z.Katana, D.Vickers, E.Ndung`u, R.Koova, 13.00 C.Martin, C.Moore, C.Mule, D.Benson; 13.10 A.Simon, T.Ventirini, C.Kibett, K.Mwangi;

13.20 R.Omariba, F.Morby, L.Wambua, M.Misumi; 13.30 H.Dendego, M.Haywood, F.Kilonzo, D.Ngunjiri; 13.40 S.Kessy, W.Odhiambo, D.Kivuva, D.Muteru; 13.50 K.Kuria, J.Evans, T.Matheka, A.Ogola; 14.00 E.Nyongesa, S.Gachiu, S.K.Theuri, R.Oloka; 14.10 A.Nziku, A.Habala, C.Kaluki, P.Onyango;

In Eldoret

Saturday; Family Bank: 7:40 P. Mwangi, Dr. Ferej, A. Tolgos, K.Patel; 7:50 J. Njoroge, L.Shah, J. Chirchir, G. Lagat; 8:00 G. Karira, M. Lessig, R. Chemayiek, F. Njoroge; 8:10 Ila Shah, S. P Bett, Y.Kachela, N. Napoo; 8:20 L.Kiptum, J. Kibosia, F. Murgor, W. Sabuti; 8:30 H. Kipkosgei, K. Kiptoo, M. Natecho, L. Cheserek; 8:40 E. Gumbo, F. Tuiyott, J. Kusewa, G. Rutto;

8:50 M. Joseph, J. Koech, E. Murithi,E. Kwambai; 9:00 M.Wanjohi, F. Gathi, Q. Manji, Ano; 11:40 A. Muigai, F. Kibor, T. Mutei, Dr. Yego; 11:50 Ravi Shah, N. Orgut, A. Kitur, P. Sangrajka; 12:00 M. Tanui, Shanti Shah, A. Shah, G. Orgut; 12:10 N. Lakhani, D. Some, W.Kiboro, G. Kitiwa;

12:20 J. Waweru, C. Ng’ang’a, A.Soni, Dr. K. Shah; 12:30 K. Shah, K. Chemjor, P.L Aggarwal, G.S Matharu; 12:40 Ajay Shah, N. Gikonyo, Dr. Sitati, Ano;

In Njoro

Sunday; October Mug; 8:00 Fr. A Kipkemei, S Ngugi, Fr Mwaura 8:10 D Matu, E Muya, A Waititu: 8:20 C Ndungu, F Maina, J Maritha; 8:30 K Karanja, Fr Murimi, J Manyara; 8:40 D Cherono, M Borry, E Muthui; 8:50 C Angwenyi, S Mathai, F G Gakuo; 9:00 D Mathai, F Mbuthia, H Kuria: 9:10 S Ndung’u, J Wairire, M Litondo: 9:20 SN Karanja, JK Ruttoh, J Mugweru :9:30 EK Soi, S Mwangi: C Njeru:

9:40 E Wambui, JG Mokaya , PM Mugo: 9:50 Dr Kigutha, Z Njeru, L Miano: 10:00 J McRottah , D Muli: E Mwangi; 10:10 , K Waweru , K Karanja, R Kirugumi; 10:20 D Walubengo, J Kibore , J Chege;

10:30 to 10:50 Ano; 11:00 SK Njoroge, K Mbugua, M Kiragu :11:20 I M Kariuki, L K Mburu, A Mathenge; 11:30 J Kaime, R Manyala, S Minjire; 11:40 L Kamau, K Kihumba, K Kahuthu; 11:50 C Muli, K Kosgey SN Wachirah;

12:00 S Macharia , V K Mwaniki , J Nderitu; 12:10 J Kinuthia , P Muhia , F Gitonga; 12:20 S Kirui, M Sahota, N Njoki 12:30 S Sarat, K Wambugu, M Karuga: 12:40 P Matindi, P Minjire , I Ng’ethe; 12:50 J Storry , P Kuria, N Muhia; 1:00 S Gichuki, S Matharu, N Kimemia; Post Entries allowed;

In Kiambu

Kiambu: Tomorrow; 2016 Club Championship Final & Subsidiary; Sponsored by:- Mokam, Kangethe, Eng. Kamunge, Wambugu & Arch. Gichuki; Subsidiary:7:44 G. Muchemi x 4; 7:52 D.K. Muthua, J. Mukono, J. Kangethe(s), Ano; 8:00 B.S. Shah, N. Njoroge, P.H. Waweru; 8:08 Sponsors Guest x 4; 8:16 Sponsors Guest x 4; 8:24 A.M. Gakere, F. Gichomo, P. Kariuki, E. Kingara; 8:32 Finalist – Can be champion–Division; 8:40 P.E. x 4; 8:48 G.K. Muiruri x 4; 8:56 M. Kibi x 4; 9:04 Sponsors Guest x 4; P.M:

11:36 3rd & 4th Play off – Can Be Champion-Division; 11:44 3rd & 4th Play off – Would be championship; 11:52 3rd & 4th Play off – Main Champion–Division; 12:00Finalist – Would be Champion–Division; 12:08 Finalist – Main Club Championship; Subsidiary; 12:16 Sponsors guest x 4; 12:24 J. Mwangi, S. Kiaro, M. Karanga, M. Ngene;

12:32 F.N. Njagi, M. Njuguna, P.M. Njirwa, M. Ano; 12:40 M. Njoroge, P. Gituku W. Kiarie, G. Ndegwa; 12:48 S. Rukwaro, S. Muriu, M. Nyaga, N. Mbugua; 12:56 E. Njoroge, S. Gwandaru, B. Wainaina, E.G. Kuria;

1:04 M. Kimani, J. Machua, R. Kairo, G. Kamau; 1:12 Sponsors Guest x 4; 1:20 E. Mugo, M. Rwambo, E.G. Kuria, S. Muriu; 1:28 P.C. Gathimba, W. Kiarie, J.M. Karanja, J. Njoroge; 1:36 Sponsor Guest x 4; 1:44 F. Nyaga, K. Mwaura, J. Kagiri, Ano; 1:52 Sponsors Guest x 4.

At Let Lab

Saturday; Mug & Ladies Medal No. 10; First Tee; 7:32 M. Njuguna, W.Macharia, M. Azad; 7:30 H. E. Mwangi, E. Mbole, F. Musila, A. K. Ndung’u; 7:48 P. Kanyeki, Mohan Shah, F. K. Mugo, Anil Unia; 8:04 Philip Gow, B. Sivadas, M. Kamba, W. Githongo; 8:12 Kamal Shah, J. Mwangi, R. B.Shah, J. Karing’u; 8:26 P. Karing’u, Mrs. Mugo, B. Mandere, S. Hoare; 8:36 J. G. Chege, E. Gardner, Rohit Shah, P. Odima;

11:32 C. Jobanputra, Bhupesh Lakhani, S. Thakkar, U. Raikundalia; 11:40 B. Lakhani, D. Thakkar, R. Lakhani, K. Chandarana; 11:48 X. N. Iraki, Satish Shah, Vishal Tank, C. D. Shah; 11:56 Mary Karano, Irene Maina, C. Ndonga, J.G. Njenga; 12:04 Anthony Njenga, D. Karuga, G. Mburu, E. Njuki; 12:12 T. Thanawalla, D. Mukabi, B. Sivadas;

12:20 M. Mbugua, P. Sinkira, A. Kale; 12:28 D. Siyani, S. Modak, K. Pindoria, S. Siyani; 12:36 F. K. Mugo, R. Wafula, J. Wokabi, J. Karuku; 12:44 H. D’souza, Niral Shah, F. W. Gaitho, Ben Wamahu; 1:00 M. Makundi, OS, D. Ngumi;

1:08 H. Obino, O. Abekah, M. N. Kinuthia; Tenth Tee; 7:32 F. Wangila, B. Ngugi, Ian Maina; 8:36 M. N. Kinuthia, T. Rotich, M. Githuku; 11:32 D. Ndegwa, E. Wangui, M. Virani, G. Wanjohi; 11:40 J. Kimani, K. Virani, M. Iraki; 12:28 E. Mugo, D. Gitu, M. Njogu; 1:22 M. Chavda, S. Gandhi.

At Royal

Friday; Great Rift Golfing Society Golf Day. Sponsored by Safaricom, Tysons, KFS & Alexander Forbes; First Tee: 7.30; K Mbwaya, J Lyoba, D Awendo, N Njiru; 08.30 B Odipo, D Wambua, P Rono, E Lagat; 11.44 D Komen, K Chebii, H Nyakundi, Gen. E Sasia;11.52 J Mbuthia x 4; 12.00 C Kositany, D Chebitwei, J Kamais, P Koech;

12.08; MG Njue, OM Okeyo, P Ichangi, J Kogo; 12.16 O Koitaba, K Kipkorir, C Birech, A Kale; 12.24; Amb J Kandie x 4; 12.32 Tysons x 4; 12.40 T Njuguna, D Nyaga, P Kaumbutho, L Njue; 12.48 R Nyanchoga, S Kirui, M Monni, W Onyango; 12.56 G Kiai, G Rutto, Hon Z. Kittony (l), D Chemweno (1); 13.04 O Kibuna x 4; 13.12 M Mugambi x 4;

13.20 R Maina, P Kyengo, S Kanja, B Nginja; 13.28 L Pallan, J Motanya, Z Karimi, J Kamau;12.36 P Serem x 4; 13.44 N Orgut, C Chebosi, M Cheboss;

At Ndumberi

Saturday; Kimani Mathu Trophy courtesy of Amb Kimani Mathu; 7:30 P.K. Mwaura, J. W. Njangiru, L.K Thindiu, G.K. Mwaura; 8:00 P.K Kahuho (s), J.G Mariuko, P.N Wakangu, J.N Kinuthia; 8:30 J.K. Kinuthia, J.N. Kianduma, G. Mwangi, J.K. Njenga; 9:00 J.K. Biriri, E.M. Njoroge(l), K. Karugo, J.N. Mwaura; 9:30 J.G. Mariuko, B.N. Munji, J.K. Kuria, M.M. Warui;

10:00 S.W. Kinuthia, C. Mwaura, P.K. Miringu, B.M. Mbuthia; 10:30 M. Moko, P. Mungai, M.K. Karanu; 11:00 M. Karanga, M. Ngene, S. Kiaro, P.Gichira; 11.30 A.M Njoroge, J.R Karenge, J.G. Mwangi; 11:40 K.K. Nyokabi, P. Nyongesa, M.K. Njuguna Post Entry to the starter.

At Muthaiga

Friday; AON Benfield Corporate Golf Day; First Tee pm 12.00 Karani J (S), Muindi J, Odinga G, Mbugua G; 12.08 Waithaka D (S), Kiragu A, Moses R, Hiuhu B (L); 12.16 Chikumbu S (S), Gitogo T, Kyungu J, Onsando C; 12.24 Njuguna C (LS), Koome E, Mwangi E, Mabapa T (S); 12.32 Nduati C, Marisin R, Mwangi R, Rabongo E; 12.40 Maina F, Mwaniki S, Magambo L, Mumira E;

12.48 Mushaya V (S), Oyuga W, Okundi S, Kayoson A; 12.56 White L (S), Wanjohi J, Ndungu J, Wamure K; 13.04 Karanja K, Muindi M, Munda A,Nyaga E; 13.12 Gitonga T (S), Wachira E, Irungu W, Ndegwa G; 13.20 Lekolool R, Kamiri J, Wachinga, Nandy G; Tenth Tee ; 12.00 Njenga L (S), Macharia E (S), Nasieku M (LS), Ochola C (S);

12.08 Kihato S (LS), Maghas E, Kamau F, Mukuria P; 12.16 Ndisya P (S), Dulo D, Moseti M, Gichoi N; 12.24 Nderitu C (LS), L Kowiti, Mwaura H, Otieno J; 12.32 Onsando J, Onsando H, Nyakundi G, Angawa C; 12.40 Polo A (S), D Nduti, N Malesi, M Muhanda (L); 12.48 Nzwili F, Kuria E, Ndaiga H, Ochira G; 12.56 Kinungi E (L), Koigi H (L), Gathii N (L), Mbataru M (L); 13.04 Njeri A (LS), Mbugua K, Kimani F, Gachanja J; 13.12 Munyi A, Gatundu M, Lugalia S, Mbugua P (S);

Saturday; AIG Golf Day; First Tee am 7.00 Gondi P, Farrar D, Mbori S, Okeyo A; 7.08 Sequeira S, Furrer S, Some D, Gitura C; 7.16 Hicks A, Njaaga J W, Mwangi A K, Ngina P; 7.24 Murimi B, Karuri D, Manji A, Khasinah; 7.32 Hiuhu S, Kangoro O, Mutiga M, Macharia C; 7.40 Kangangi W, Kariuki S, Konisha S (G), Sakanashi T; 7.48 Hussien E, Mbugua A, Mokaya P, Kamandu L; 7.56 Nzamu A (G), Ogutu E (G), Kamau K (G), Kyalo B (G); 8.04 Sequeira E,Chaggar D S, Kalsi A, Kapila R; 8.12 Wairegi B I, Kiboi J G, Magua S, Muthiani B (G); 8.20 Wairi A, Kubwa J, Gachaga K, Njugu G N;

8.28 Njuguna M J, Wanyoike M, Njonjo M F, Nderi A; 8.36 Nina E, Nganga Sean, Kithu R, Nzibo J B; 8.44 Eric K, Gitonga J, Irungu A, Mwaniki G; 8.52; Mohindra V, Sahni T, Mediratta D, Desai A; First Tee pm 11.20 Shah Ritesh, Shah Ajit, Kanyora S, Nyanjui E; 11.28 Mutuma M, Maingi M, Kimeria J, Gitonga T (G); 11.36 Badiani S, Manian S, Rai K J, Patel B;

11.44 Mutethia J, Mwirichia K, Iracha J G, Laibuni V; 11.52 Kimani Mbugua (G), Munge Jonathan, Njagi O, Mwaniki J; 12.00 Ngigi F, Macharia S, Ogindo R (G), McTough J R; 12.08 Irungu D N, Maina Don, Mwihia F M, Kamau J K; 12.16 Gitari A, Karanja S W, Kabera E, Kibugu K;

12.24 Mithamo W, Mburu A, Kinyua P, Githinji O; 12.32 Chawla J, Jessa N, Patel S, Ganatra A; 12.40 Maina F, Wokabi G, Obare E, Patel N; 12.48 Muhinja J, Vitisia E, Kanjejo M , Kilinda S;

12.56 Kinyua E, Matheka A, Wambugu P N, Munge P I; 1.04 Njoroge H, Mbaru J, Karanja P, Ndungu N; 1.12 Mbuthia M, Ndungu N S, Ndegwa G, Nganga Sammy; 1.20 Kidiwa V (G), Ocholi H (G), Karuku J (G), Ngeera A; 1.28 Ndungu M (G), Waithaka M (G), Wainaina J (G), Muindi J (G); 1.36 Lamba S, Abdallah F, Joshi M B, Gakuo S; Tenth Tee; 7.00 Wangila F, Njunge P, Ngugi R, Maina I; 7.08 Obath P, Ogalo C, Kamere N, Kariuki Kellen; 7.16 Mwangi C G, Onyango F, Mureithi J, Kabui N;

7.24 Shah Jitain, Ndegwa N (G), Otieno I, Mutahi J; 7.32 Rwengo C (G), Wangombe S (G), Kiboi M, Gakure M (G); 7.40 Kagigite J, Kimathi J, Nandu H, Bector M; 7.48 Karienye M, Mwirigi D, Njeru J, Mwindi D; 7.56 Mbagaya P, Ngugi N, Irungu N, Shroff A; 8.04 Mutura N, Kiai J, Nzioka J, Kahuria T; 8.12 Mungai W, Mugo F K, Gathinji N, Ireri D;

8.20 Gatura S K, Rugo E (G), Opiyo G (G), Gachaga J; 8.28 Musau V, Mwaniki J, Gitau S, Theuri B; 8.36 Kaniu K, Maina J M, Kamau J, Nganga Marvin; 8.44 Mishra A, Nanji S, Nganga M, Mwangi C; 8.52 Waithaka E (G), Kariuki P (G), Githui B (G), Ndirangu M (G); Tenth Tee; 11.20 Olouch L (G), Kubo J (G), Ndisya P (G), Kandie J Amb(G)

11.28 Kanjejo W, Gachaga A, Waweru J, Njoroge C; 11.36 Badiani S, Patel B, Rai K J, Manian S; 11.44 Muiruri Capt, Kibugu N, Dulo B (G), Maina G (G); 11.52 Ongubo J, Mulela C (G), Kangethe P (G), Njau Jane (G); 12.00 Muthusi D, Saiti K, Githinji G (G), Mugo J (G); 12.08 Khan Z, Sharma R, Shah Changu, Shah Jitain; 12.16 Kibugu M, Bhardwaj Y, Mungai F G, Shah Ranjiv; 12.24 Matharu K S, Rajani V, Singh G, Sokhi B; 12.32 Handa B (G), Odhiambo E (G), K’Owiti L, Sokhi B (G);

12.40 Thethy H, Devgun S, Giddie G, Sodi T; 12.48 Gikundi C, Ngugi D, Kariuki J K, Kagwe D; 12.56 Sodi A, Bhabra R S, Rajani U, Dhall K; 1.04 Ndehi A, Wambugu M, Mugambi J, Ngaruiya S;

1.12 Mavji M, Cohen T, Chandaria H, Vohora A; 1.20 Mbuthia A, Mwaniki Mark, Nandha Y, Kariuki James; 1.28 Gitahi C, Ciano J, Gathecha J, Kamatu S; 1.36 Otiola S, Kiarie K, Oloo R, Maloba C (G);