Weekend golf fixtures

By LARRY NGALA

Nation.co.ke gives you a list of golf fixtures for this weekend:

Ndumberi

Saturday : Chairman’s Putter / AGM Golf Day; 7:30 Mbugua Mathu, P.K. Mwaura, J. W. Njangiru, L.K Thindiu; 8:00;F.Kiongo, J.G Mariuko, P.N Wakangu, J.N Kinuthia 8:30 J.K. Kinuthia, J.N. Kianduma, G. Mwangi, J.K. Njenga; 9:00 J.K. Biriri, E.M. Njoroge(l), K. K Nyokabi, J.N. Mwaura; 9:30 P.K Miring;u, B.N. Munji, J.K. Kuria, M.M. Warui; 10:00 S.W. Kinuthia, C. Mwaura, P.K. Miringu, B.M. Mbuthia, 10:30 M. Moko, P. Mungai, M.K. Karanu; 11:00 M. Karanga, M. Ngene, S. Kiaro, P.Gichira. 11.30 A.M Njoroge, J.R Karenge, J.G. Mwangi,; 11:40 C. Mwaura, P. Nyongesa, M.K. Njuguna Post Entry to the starter.

Thika

Saturday; New Year’s Eve Golf; 7:00 W Gathuri, C Wachira, B K Githui, B Mahui, 7:10 S G Njunu, M Kariuki, M Njuguna, J M Kanyi; 7:20 W K Kariuki, S G Njuguna, K Wainaina, M Kimathi; 7:30 D K Ndekere, T Mararo, A Maleche, S P Gachanja; 7:40 D Matano, N Kabare, E Muthemba, W Murwayi; 7:50 PE x4; 8:00 W Burugu, S Ndungu, H Karanja, R Mwaura; 8:10 PEx4; 8:20 J Murithi, C Kiai, B Mathenge, PE; 8:30 S K Warui, D G kariuki, PEx2; 8:40 Walter N, B Mugambi, D Mwangi, PE; 8:50 PEx4; 9:00 PEx4; 11:00 M Nyaga, N Maadili, PEx2; 11:10 J Muratha, A Muchoki, J Muraguri, S Kihanya; 11:20 PEx4; 11:30 M Irungu, K Kiarie, P Mionki, PE; 11:40 PEx4; 11:50 A Ngunu, E N Chege, P M Ndungu, P Gaitara; 12:00 E N Ndungu, G N Kimani, S G Maitho, J Mwaniki; 12:10 C Njui, J Mungai, M N Kinuthia, PE; 12:20 A Kuria, J Mungai, PEx2; 12:30 PEx4; 12:40 A Kabucho, Eng K Njoroge, W Mwangi, M Gatonye,; 12:50 S C Muiruri, B Mutua, M Gitonyi, PE 13:00 PEx4; 13:10 N Njuguna, D Njogu, PE, R Kibisu; ; 13:20 PE x4; 13:30 W K Irungu, D Parsons, W Cook PE; 13:40 T Cook, I Irungu, H Kurji, Dr Njoroge; 13:50 N Harania, Shanket S, Sudhir S, Kalpesh S;

Nyeri

Saturday: End of Year Golf Day: 8.00 B.Singh, R.Karuri, J.Nderitu, P.Miriga; 8.07 Fr.Richard, Dr.S.Ngure, J.Mugaa, K.Shah; 8.14 G.Wanyoike, M. Maina, G.Gakima, S.W.N Githitu; 8.21 C.Mwaniki, B.K Ngari, A.B Kariuki, J.Njega; 8.28 C.Thinwa, D.Karuri, K.Bow, G.Wakaba; 8.35 Nderitu Ndebu, F.Githaiga, P.Mwangi, B.K Inoti; 8.42 Fr.Wangai, M.Gathu, V.Sokhi, S.Mose; 8.49 S.Gathara, A.Muriuki, J.Wang’ondu, Gacheke S; 8.56 Flo Gathu, J.Munyori, J.Muinde, G.Mwangi; 9.03 R.Mumero, M.Mburu, J.Githanda, W.Kagia; 9.10 Z.Wambugu, D.Weru, Githaiga Gachungi, J.Mathenge; 9.17 Stella Mwangi, J.Mburu, J.Mathai, J.Nderi; 9.24 E.Karumwa, A.Muchiri, D.Kagwe, E.Wakaba; 9.31 J.Kariuki, A.Kamau, D.Mwangi, A.Nderi;

9.38 P.Kiguta, M.Shah, S.Gichuru, Meera Shah; 9.45 J.Wainaina, G.Kiguta, M.Ngigi, G.Muriungi; 9.52 P.Nderitu, H.W Gichohi, G.Miungi, Nishit Desai; 9.59 W.Keen, A.Ng’ang’a, J.Muchina, P.Karoki; 10.06 Dr.F.Wahome, P.Maina, Eng.Kinoti, S.Ngugi; 10.13 S.Kiragu, Dr.Rays, Dr.Ritho, H.Hiuhu; 10.20 Dr.Thuo, E.Muthui, M.Kiragu, J.Maina; 10.27 Mugi Kiguta, W.Kimathi, J.Baaru, A.Ndegwa; 10.34 J.Mzazi, Eng.Chege, Fr.Munene, G.K Kibira; 10.41 Chege Mwangi, M.Wang’ombe, L.Wamuyu, E.Nyuguto; 10.48 Dr.Mburu, Fr.Martin, D.Mwangi, V.Shah; 10.55 M.Gitari, J.Kamere, D.Ndegwa, Ano; 11.02 Dhiren Shah, S.Njayakio, J.Nderi, Ano; Post Entries Before 11.00 A.M;

Sigona

Saturday : End of Year Tournament Sponsored by Tononoka, K B L, Jamii Telcom and light Africa right; First Tee AM; 7.44Jitesh S, P H Shah , Isabela D, Ambrose W(g); 7.52Muthiga E, Munyua S(g) , Njuguna F K; 8.00Malde A, Njeke M, Ritesh S , Nihal S; 8.08Ketul T, Sodha A, Thakkar B, Ndenderu J ;8.16Mwaura K, Kanja S, Githae (g), Kangethe S K; 8.24Hitesh P, Nasoor V, Kamal S, Haki S; 8.32Hirji K, Galib R, Sorathia S, Dsouza D; 8.40Karan P, Harsh P, Mavani A, Karan P; 8.48Naomi N, Rima P, Wroe M, Hursh P; 8.56Tononoka x 4, Tenth Tee AM; 7.44R Mwarania(g), R Kiarii(g), R Munoru(g), Beatrice K(g); 7.52Preyesh S, Njeke K, Song G J; 8.00Njeke J, Milo M, Matharu M S , Shamik P; 8.08Malde S, Matharu S S , Vijay D, Panesar G S; 8.16Ashit S, Matharu J S , Atul P S, Bhakhai R; 8.24Nagda Y K, Rajesh S, Pritesh P, Vinay S;