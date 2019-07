Mombasa to host next round of national series

By ABDUL SIDI

More by this Author

Mombasa will host the next round of the 2019 KCB Kenya National Rally Championship from August 16 to 18.

The Mombasa Motor Club competition will be the fourth round of the eight-round series. Baldev Chager leads the overall standings of the 2019 KNRC series following his victory in the KCB Safari Rally earlier this month.

Onkar Rai, who failed to finish the Safari Rally, won the opening round in Nakuru while Chager won the second round in Nairobi.

Overall KNRC Standings:

Drivers: 1. Baldev Chager 81, 2. Carl Tundo 71, 3. Manvir Baryan 48, 4. Tejveer Rai 36, 5. Onkar Rai 25, 6. Ian Duncan 23, 7. Sohanjeet Puee 19, 8. Leroy Gomez 18, 9. Karan Patel 17, 9= Mahesh Halai 17;

Navigators: 1. Ravi Soni 81, 2. Tim Jessop 71, 3. Drew Sturrock 48, 4. Gavin Laurence 46, 5. Anthony Nielsen 23, 6. Adnan Din 19, , 7. Urshlla Gomes 18, 8. James Mwangi 17, 8= Ketan Halai 17, 10. Zahir Shah 15;

Related Stories Kenyan extends lead in African Rally championship

Division One Drivers: 1. Karan Patel 72, 2. Mahesh Halai 63, 3. Sohanjeet Puee 60, 4. Amar Haq 36, 5. Jonathan Somen 30;

Division One Navigators: 1. James Mwangi 72, 2. Ketan Halai 63, 3. Adnan Din 60, 4. Victor Okundi 36, 5. Richard Hechle 30;

Division Two: 1. Minesh Rathod 63, 2. Issa Amwari 57, 3. Ken Nteere 27, 4. Ramesh Vishram 21, 5. Aslam Khan 18;

Division Two Navigators: 1. Shameer Yusuf 63, 2. Job Njiru 32, 3. Edward Ndukui 27, 4. Mwangi Waithaka 25, 5. Riyaz Ismail 21;

Division Three Drivers: 1. Hussein Malik 38, 2. Geoff Mayers 32, 3. Nzioka Waita 28, 4. McRae Kimathi 27, 5. David Kioni 23;

Division Three Navigators: 1. Linet Ayuko 38, 2. Suzanne Zwager 32, 3. Evans Mwenda 27, 4. Henry Nyoike 23, 5. Laban Cliff 18.;

F2 Drivers: Daren Miranda 25. Navigator: Wayne Fernandes 25;

Classic Class Drivers: 1. Jonathan Somen 62, 2. Ramesh Vishram 21, 3. Aslam Khan 18;

Classic Class Navigators: 1. Richard Heckle 63, 2. Riyaz Ismail 21, 3. Arshad Kahn 18;

Group N Drivers: 1. Mahesh Halai 57, 2. Jasmeet Chana 52, 3. Amar Haq 42, 4. Ian Duncan 38, 5. Hussein Malik 23;

Group N Navigators: 1. Ketan Halai 57, 2. Ravi Chana 52, 3. Victor Okundi 42, 4. Anthony Nielsen 38, 5. Linet Ayuko 23;

Group S Drivers: Sohanjeet Puee 77, 2. Karan Patel 59, 3. John Nganga 32, 4. David Kioni 23, 5. Ken Nteere 18;

Group S Navigators: 1. Adnan Din 77, 2. James Mwangi 59, 3. Denis Mwenda 32, 4. Henry Nyoike 23, 5. Edward Ndukui 18;

SPV Class Drivers: 1. Nikhil Sachania 38, 2. Geoff Mayers 32, 3. Aakif Virani 27;